Herren

Ezequiel ist auf der Suche nach einem neuen Job. Sein Problem: Er ist Person of Color, hat keine Ausbildung und ist eigentlich Capoeira-Meister. Schließlich landet der bei der Denkmalhygiene. Was das ist? Findet es heraus, heute um 20:15 Uhr im Ersten und danach für drei Monate in der ARD-Mediathek.