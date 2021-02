Was läuft heute? | Neues aus der Welt, Nanouk, Herren

Neues aus der Welt

Captain Jefferson Kyle Kidd (Tom Hanks) reist nach dem amerikanischen Bürgerkrieg von Stadt zu Stadt und erzählt, was es Neues in der Welt gibt. Seine Reisen verändern sich auf einen Schlag, als er am Wegesrand ein verlassenes Mädchen findet. Ihr Eltern wurden ermordet, sie hat die letzten Jahre bei einem Indianerstamm gelebt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach ihren verbliebenen Verwandten. Die 12-jährige Helena Zengel ist für diese Rolle mit einem Golden Globe als Beste Nebendarstellerin nominiert. Das Drama könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Nanouk

Nanouk und Sedna sind ein alt-eingespieltes Ehepaar und wissen, wie man im ewigen Eis Jakutiens überlebt. Schließlich sind sie dort aufgewachsen und gealtert. Langsam aber verändert sich ihr Lebensraum. Auf vielen Kilometern Eis sind sie die letzten Verbliebenen ihrer Kultur. Umso wichtiger ist dieser Film, damit diese nicht in Vergessenheit gerät. Zu sehen ist er heute um 22:55 Uhr auf Arte und bis zum 16. Februar in der Arte-Mediathek.

Herren

In Deutschland einen gut bezahlten Job zu bekommen ist schwieriger als es sich manche vorstellen;.vor allem, wenn man Person of Color ist und keine Ausbildung hat. So geht es Ezequiel. Seine Frau und er kommen aus Brasilien und leben schon eine ganze Weile in Berlin. Den einzigen Job, den Ezequiel in seiner Situation bekommt, ist den als Reinigungskraft bei der Denkmalhygiene für Herrentoiletten. Wie er damit umgeht, seht ihr heute um 20:15 Uhr im Ersten oder vorab in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

