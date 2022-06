Have You Seen This Man?

„Have You Seen This Man?“ erzählt eine unglaubliche und wahre Geschichte. Der Computerverkäufer John Ruffo sollte eigentlich ins Gefängnis gehen. Doch nachdem er seine Fußfessel los wird, hebt er einfach 600 Dollar ab, fährt zum JFK-Flughafen und verschwindet. Seitdem hat ihn niemand mehr gesehen.