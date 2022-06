Was läuft heute? | Queen Sylwester kehrt zurück, Kill the Boss 2, Have You Seen This Man?

Queen Sylwester kehrt zurück

In „Queen Sylwester kehrt zurück“ kehrt ein in Paris bekannter und gefeierter Schneider in seine polnische Heimat zurück. Eigentlich will er dort seiner Tochter eine Niere spenden, doch auch die Organspende kann die Wunden der Vergangenheit zwischen ihnen nicht heilen. Aber sie entdecken eine gemeinsame Leidenschaft: das Theater und das Leben für die Bühne. Ihr könnt „Queen Sylwester kehrt zurück“ jetzt bei Netflix schauen.

Kill the Boss 2

In „Kill the Boss 2“ geht es um die drei Freunde Nick, Dale und Kurt. Weil der Investor, der ihre Selbstständigkeit finanzieren sollte, kurzfristig abspringt, entführen sie seinen Sohn und fordern Lösegeld für seine Befreiung. Mit dem Lösegeld soll das mit der Selbstständigkeit doch noch klappen. Eigentlich ein perfekter Plan. Aber natürlich geht alles ordentlich nach hinten los. Ihr könnt jetzt „Kill the Boss 2“ bei Prime Video sehen.

Have You Seen This Man?

Die Serie „Have You Seen This Man?“ erzählt die Geschichte von einem Mann, der das amerikanische Justizsystem ausgetrickst hat und bis heute nicht gefunden wurde. Der Computerverkäufer sollte eigentlich ins Gefängnis gehen. Doch nachdem er seine Fußfessel loswird, hebt er einfach 600 Dollar ab, fährt zum JFK-Flughafen und verschwindet. Ihr könnt „Have You Seen This Man?“ jetzt auf Disney+ streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.