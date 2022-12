Wie man Weihnachten verhunzt

In der südafrikanischen Serie „Wie man Weihnachten verhunzt“ kommen an Weihnachten zeitgleich mehrere Ereignisse dazu. Nach einer Hochzeit und einer Beerdigung in Staffel eins und zwei, wird jetzt eine Baby-Party gefeiert. Das Chaos an Weihnachten ist vorprogrammiert.