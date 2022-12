Was läuft heute? | Something from Tiffany’s, Wie man Weihnachten verhunzt, Servus Baby

Something from Tiffany’s

Gary und Ethan leben in New York und wollen ihren Freundinnen an Weihnachten etwas ganz Besonderes schenken – und zwar vom Edel-Juwelier “Tiffany’s”. Doch bei einem versehentlichen Zusammenstoß werden die Tüten der beiden vertauscht. An Weihnachten kommt das Missgeschick raus. Garys Freundin Rachel bringt das Geschenk seinem Besitzer Ethan zurück. Obwohl sie beide in glücklichen Beziehungen sind, funkt es zwischen den Zweien und wie durch Zufall laufen sie sich plötzlich öfter über den Weg. Die romantisch-weihnachtliche Liebeskomödie „Something from Tiffany’s“ ist jetzt bei Prime Video verfügbar.

Wie man Weihnachten verhunzt — Staffel 3

In dieser südafrikanischen Comedy-Serie fallen jedes Jahr neue Ereignisse zeitgleich mit Weihnachten zusammen. Nach einer Hochzeit und einer Beerdigung in Staffel eins und zwei wird dieses Mal eine Baby-Party gefeiert. Doch da auch hier jedes Familienmitglied unterschiedliche Vorstellungen hat, ist Chaos an Weihnachten bereits vorprogrammiert. Die dritte Staffel „Wie man Weihnachten verhunzt“ könnt ihr bei Netflix sehen.

Servus Baby — Staffel 3

Auch in der vom Bayerischen Rundfunk produzierten Serie „Servus Baby“ kommt weihnachtliche Stimmung auf. Die vier Freundinnen Lou, Tati, Eve und Mel leben, arbeiten und lieben in München. Nachdem die vier in Staffel eins Single waren und sich viel um Dating drehte, sind in Staffel zwei langsam feste Beziehungen entstanden. In der dritten Staffel versuchen die vier zwischen Partnern, Babys und verwirrenden Gefühlen auch die Harmonie in der Weihnachtszeit zu pflegen. In der ARD-Mediathek könnt ihr die dritte Staffel von „Servus Baby“ streamen.

