Neuland

In der sechsteiligen Dramaserie „Neuland“ muss die suchtkranke Soldatin Karen ihren Auslandseinsatz in Mali früher beenden. Ihre Schwester wird vermisst und sie muss sich um ihre beiden Nichten kümmern. Sie kommt zurück in ihre beschauliche Heimat an der Elbe. Doch dort tun sich immer weitere Abgründe auf.