Was läuft heute? | Stutz, Ewige Jugend, Neuland

Stutz

Jonah Hill ist Schauspieler, bekannt aus „21 Jump Street“ oder „Superbad“. Jetzt erscheint eine Dokumentation von und mit Jonah Hill. Er interviewt darin seinen Therapeuten Phil Stutz. Der Psychiater hat bereits viele Hollywoodstars therapiert. In „Stutz“ geht es nicht nur um Hills Leben, sondern auch Stutz erzählt von eigenen Schicksalsschlägen. Hill will mit seiner Dokumentation mit Vorurteilen gegen psychische Krankheiten und Therapien brechen. Die Doku „Stutz“ findet ihr jetzt bei Netflix.

Ewige Jugend

Im prämierten Film „Ewige Jugend“ spielen Interstellar-Star Michael Caine und Harvey Keitel, bekannt aus „Das Piano“, die hochbetagten Freunde Fred Ballinger und Mick Boyle. Die beiden genießen in einem Sanatorium in den Schweizer Alpen ihr Leben, beobachten Leute und philosophieren über das Älterwerden. Fred Ballinger war einst ein bekannter Komponist und Dirigent, doch mit seinem Beruf hat er abgeschlossen. Mick Boyle hingegen ist immer noch Regisseur und plant seinen letzten Film. Verschiedene Ereignisse verändern den Blick der beiden auf das Älterwerden. „Ewige Jugend“ ist bis zum 21. November 2022 in der ARD-Mediathek verfügbar.

Neuland

Neuland zeigt das Drama einer Familie, aber auch einer ganzen Ortschaft. Die Soldatin Karen Holt muss ihren Auslandseinsatz in Mali früher beenden, denn ihre Schwester Alexandra Brandt wird vermisst. Karen kehrt also zurück in ihre Heimat Sünnfleth an der Elbe, um sich um ihre beiden Nichten zu kümmern. Doch niemand weiß von Karens Suchtkrankheit, die sie seit einem traumatischen Einsatz hat. Nach und nach scheint sich aufzuklären, was mit Alexandra passiert ist. Gleichzeitig tun sich jedoch weitere dramatische Ereignisse und Lügen von Bewohnerinnen und Bewohnern Sünnfleths auf, die auch Karens Familie betreffen. Die sechsteilige Serie „Neuland“ gibt es ab sofort in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

