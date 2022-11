Tore, Tränen, Tiki-Taka

Fußball und Comedy? Das versuchen Moderatorin Katrin Bauerfeind und Journalist und Autor Philipp Reinartz in ihrer neuen Show. Sie schauen sich an, was sich im Fußball alles verändert hat, wie aus kleinen Fußballclubs riesige, millionenschwere Unternehmen wurden und welche Rolle Social-Media bei der Vermarktung der Spieler*innen spielt.