Was läuft heute? | The Handmaid’s Tale, Falling for Christmas, Tore, Tränen, Tiki-Taka

The Handmaid’s Tale



Bereits die erste Staffel dieser dystopischen Serie war ein voller Erfolg und hat auf Anhieb gleich mehrere Preise abgeräumt. Jetzt geht „The Handmaid’s Tale“ in die fünfte Runde. Im Zentrum der Handlung steht die Magd June Osborne (Elisabeth Moss). Sie lebt in dem fiktiven Staat Gilead, in dem religiöse Fanatikerinnen und Fanatiker herrschen. Hier hat sie keinerlei Rechte und dient einer Familie als Leihmutter. Um sich aus dieser Unterdrückung zu befreien, tötet June Osborne ihren Master. Die fünfte Staffel setzt nach seinem Tod ein. Streamen könnt ihr die 5. Staffel von „The Handmaid’s Tale“ ab jetzt bei Magenta TV.

Falling for Christmas

Neue Rom-Com mit Lindsay Lohan! In „Falling for Christmas“ spielt sie die verwöhnte Hotel-Erbin Sierra Belmont. Bei einem Skiunfall verliert sie ihr Gedächtnis und wird von dem Witwer Jake (Glee-Star Chord Overstreet) und seiner Tochter Avy (Olivia Perez) aufgenommen. Jake hat eine Pension, in der sie sich von ihrem Unfall erholen soll. Für Sierra folgen aufregende Tage mit neuen und unerwarteten Erfahrungen. „Falling for Christmas“ findet ihr bei Netflix.

Tore, Träne, Tiki-Taka

Fußball und Comedy? Moderatorin Katrin Bauerfeind und Journalist und Autor Philipp Reinartz probieren es aus. In der Show „Tore, Tränen, Tiki-Taka“ wollen sie den Fragen auf den Grund gehen, wie kleine Fußballclubs eigentlich riesige, millionenschwere Unternehmen wurden? Und welche Rolle eigentlich Social-Media bei der Vermarktung der Spielerinnen und Spieler hat? Die beiden haben sich auch bekannte Gäste eingeladen: zum Beispiel die ehemalige National-Torhüterin Katja Kraus und Fußballlegende Ansgar Brinkmann. Die vier Folgen von „Tore, Tränen, Tiki-Taka“ findet ihr ab jetzt bei WOW.

Was läuft heute?

