Die Verbrechen unserer Mutter

„Die Verbrechen unserer Mutter“ ist eine Doku, in der es um Lori Vallow geht. Eine Frau, die eigentlich als liebevolle Mutter bekannt war. Doch dann wurde sie wegen Mordes an ihrer eigenen Familie angeklagt. Die Doku wird aus der Perspektive ihres überlebenden Sohnes Colby erzählt, der herausfinden will, wie es so weit kommen konnte.