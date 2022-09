Was läuft heute? | The Perfect Mother, Die Verbrechen unserer Mutter, American Crime Story

The Perfect Mother

In „The Perfect Mother“ geht es um Hélène. Sie wohnt in Berlin und ihre Tochter Anya ist zum Studium nach Paris gegangen. Nachdem Anya des Mordes beschuldigt wird, steht Hélène an ihrer Seite und kommt sofort nach Paris. Doch als sie dort ist, stellt sie fest, dass ihre Tochter ihr ein falsches Leben vorgespielt hat. Sie beginnt langsam an der töchterlichen Unschuld zu zweifeln. Ihr könnt „The Perfect Mother“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Die Verbrechen unserer Mutter

„Die Verbrechen unserer Mutter“ ist eine True-Krime-Doku, in der es um Lori Vallow geht. Eine Frau, die eigentlich als liebevolle Mutter und gläubige Christin bekannt war. Doch dann soll sie ihre eigene Familie umgebracht haben. Die Doku wird aus der Perspektive ihres Sohnes Colby erzählt, der herausfinden will, wie es so weit kommen konnte. „Die Verbrechen unserer Mutter“ könnt ihr jetzt bei Netflix sehen.

American Crime Story – Staffel 1+2

Die Serie „American Crime Story“ rollt in jeder Staffel einen neuen Kriminalfall auf. In der ersten Staffel geht es um den Mordprozess gegen den Ex-Football-Star und Schauspieler O.J. Simpson. Hier spielen unter anderm John Travolta und David Schwimmer die Anwälte von Simpson. In der zweiten Staffel geht es um den Mörder des Modezars Gianni Versace. Die erste und zweite Staffel von „American Crime Story“ könnt ihr jetzt bei Disney+ schauen.

