Sachertorte

In dem Film „Sachertorte“ glaubt Karl mit Nini die Liebe seines Lebens gefunden zu haben. Doch dann verliert er ihre Nummer. Er weiß nur, dass sie zu ihrem Geburtstag immer um 15 Uhr in einem bestimmten Café ist. Also macht er sich auf den Weg, von Berlin nach Wien, um dort jeden Tag auf sie zu warten.