Was läuft heute? | Uncharted, Sachertorte, Spirited

Alles für die Liebe

In „Uncharted“ machen sich zwei Abenteurer auf die Suche nach einem verlorenen Schatz, in „Sachertorte“ versucht ein Mann die Liebe seines Lebens in Wien wiederzufinden und „Spirited“ ist die neue Musical-Adaption von Charles Dickens „Eine Weihnachtsgeschichte“.