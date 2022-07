Hustlers

In dem Film „Hustlers“ geht es um Stripperinnen, die ihrem Club ordentlich Geld einbringen. Sie selber sehen von dem Geld allerdings nicht viel, weil sie einen Großteil an den Club abgeben müssen. Sie beschließen, sich an das andere Ende der Nahrungskette zu stellen und ihre Klienten mit ausgefuchsten Tricks auszunehmen.