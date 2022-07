Bild: Der meistgehasste Mann im Internet | © Netflix

Was läuft heute? | Light & Magic, Der meistgehasste Mann im Internet, Hustlers

Alle hassen Hunter

In „Light & Magic“ seht ihr, wie die Special Effects in Star Wars entstanden sind, in „Der meistgehasste Mann im Internet“ geht es um einen Mann, der Rachepornos ins Internet gestellt hat und eine Mutter, die sich an ihm rächen will. Und „Hustlers“ handelt von Stripperinnen, die sich von der Industrie ausgebeutet fühlen.