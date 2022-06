Niemals selten manchmal immer

In dem Film „Niemals selten manchmal immer“ wird ein 17-jähriges Mädchen ungewollt schwanger. In ihrem Heimatstaat Pennsylvania braucht sie die Erlaubnis ihrer Eltern für einen Schwangerschaftsabbruch. Deshalb reist sie mit ihrer Cousine heimlich nach New York, um Hilfe zu bekommen.