Was läuft heute? | Niemals selten manchmal immer, Rein privat, For all Mankind

Niemals selten manchmal immer

In dem Film „Niemals selten manchmal immer“ wird ein 17-jähriges Mädchen ungewollt schwanger. Ihre Eltern wissen zwar nichts von ihrer Schwangerschaft, aber sie weiß genau, dass sie gegen eine Abtreibung wären. Da sie in ihrem Heimatstaat jedoch die Erlaubnis ihrer Eltern für einen Schwangerschaftsabbruch braucht, reist sie mit ihrer Cousine heimlich nach New York, um Hilfe zu bekommen. Ihr könnt „Niemals selten manchmal immer“ jetzt auf Prime Video sehen.

Rein privat

In der spanischen Serie „Rein privat“ geht es um die aufstrebende Politikerin Malen Zubiri. Eigentlich sieht es so aus, als könnte sie nichts auf ihrem Weg nach oben aufhalten. Doch dann gelangt die Presse an ein Sex-Video von ihr, das ihre Karriere beenden könnte. Ihr könnt „Rein privat“ jetzt auf Netflix schauen.

For all Mankind – Staffel 3

„For all Mankind“ erzählt von einer alternativen Realität, in der die Sowjetunion einen Monat vor Neil Armstrong den Mond betreten hat. Die USA wollte sich aber nicht geschlagen geben und hat das Space Race mit einer Mondbasis fortgesetzt. In der dritten Staffel der Serie, geht es in dem Wettrennen mittlerweile darum, wer zuerst auf dem Mars landet. Ihr könnt die dritte Staffel „For all Mankind“ jetzt auf Apple TV+ streamen.

