The Many Saints of Newark

Der Film „The Many Saints of Newark“ ist das Sequel zu der erfolgreichen Serie „Die Sopranos“. Darin wird gezeigt, wie der junge Tony Soprano mithilfe seines Onkels zum Mafia-Boss aufsteigt. Gespielt wird der junge Tony von Michael Gandolfini. Sein Vater James Gandolfini hat in der Serie bereits die Rolle von Tony Soprano gespielt.