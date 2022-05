Was läuft heute? | The Many Saints of Newark, Trennungskinder – Wenn Eltern auseinandergehen, Senior Year

The Many Saints of Newark

Der Film „The Many Saints of Newark“ schließt an die Serie „Die Sopranos“ an und erzählt, wie aus dem jungen Tony Soprano ein skrupelloser Mafia-Boss wird. Gefördert wird er dabei von seinem Onkel Dickie Moltisanti. Nachdem James Gandolfini Tony Soprano in der Serie verkörpert hat, tritt sein Sohn Michael Gandolfini sein Erbe an und spielt jetzt die jüngere Version von Tony Soprano. Ihr könnt „The Many Saints of Newark“ jetzt bei Sky Ticket streamen.

Trennungskinder – Wenn Eltern auseinandergehen

Jedes Jahr trennen sich knapp ein Viertel aller Eltern. Davon sind jedes Jahr mehr als 200 000 Kinder betroffen. Die Sendung „Trennungskinder – Wenn Eltern auseinandergehen“ wirft ein Blick in Familien und zeigt, wie sie mit der Situation umgehen. Ihr könnt „Trennungskinder – Wenn Eltern auseinandergehen“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Senior Year

In dem Film „Senior Year“ geht es um die beliebte High-School-Cheerleaderin Stephanie Conway. Nach einem Cheerleading-Unfall fällt sie in ein Koma und wacht 20 Jahre später wieder auf. Bevor sie akzeptieren kann, dass sie mit 37 nun erwachsen ist, will sie sich noch einen Traum erfüllen: Ballkönigin ihrer High School werden. Ihr könnt „Senior Year“ jetzt bei Netflix sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.