April 2021: Lara-Lena Gödde beschäftigt sich mit Games und Technik

Lara-Lena Gödde seit diesem Jahr Redakteurin

Lara-Lena Gödde hat bei uns eigentlich fast alle Stationen durchlaufen. Angefangen als Praktikantin ist sie dann Chefin vom Dienst, Autorin und Moderatorin geworden. Seit diesem Jahr ist sie fester Bestandteil unseres Redaktionsteams. Im „detektor.fm destilliert“-Podcast spricht sie über ihre beiden Lieblingsthemen Kultur und Wissenschaft sowie ihre neue Leidenschaft Technik. Denn in der Covid-19-Pandemie hat Lara-Lena Gödde ihr Interesse für Games und Technik entdeckt, dabei haben sie auch Podcasts inspiriert.

5. Geburtstag des „brand eins Podcasts“

Unser gemeinsamer Podcast mit dem Wirtschaftsmagazins brand eins feiert im April 2021 den fünften Geburtstag. Denn Anfang April 2016 ist die allererste Episode des „brand eins Podcasts“ erschienen. Schnell ist er einer der beliebtesten Podcasts in Deutschland geworden und hat über die Jahre viele andere Medien zu Podcast-Experimenten inspiriert. Wir freuen uns sehr über dieses Jubiläum und über die Tatsache, dass der Podcast im deutschsprachigen Raum weiterhin zu den erfolgreichsten Wirtschaftspodcasts zählt.

Anlässlich des 5. Geburtstages beschäftigen wir uns im April in fünf Sonderepisoden mit den wirtschaftlichen Aspekten des Podcastens. Zu Gast sein werden Philipp Westermeyer („OMR Podcast„, Online Marketing Rockstars), Isa Sonnenfeld („Role Models Podcast„, Google News Initiative) oder Philip Banse („Lage der Nation„, Deutschlandfunk).

„Abenteuer Australien“, „RadioPoeten“ & „Endless Thread“

Heute ist bei uns mit „Abenteuer Australien“ ein neuer Podcast gestartet. Die Journalistin Sabrina Frangos lebt seit 2012 in Australien und berichtet aus dem für viele so faszierenden Kontinent. Außerdem sind die „RadioPoeten“ diese Woche in die mittlerweile fünfte Staffel gestartet und kommen ab sofort wöchentlich. Denn ihr habt euch bei der letzten Staffel gewünscht, dass wir den Rhythmus erhöhen.

Lara-Lena Gödde und Christian Bollert sprechen in der April-Epsiode von „detektor.fm destilliert“ auch über den Podcast „Endless Thread“, den Lara-Lena empfiehlt und den Literaturklassiker „Vom Ende der Einsamkeit“ von Benedict Wells.

Shownotes

00:00:09 Begrüßung Lara-Lena Gödde und Christian Bollert

00:00:50 Lara-Lena im Team von detektor.fm

00:05:44 Faszination Podcast-Radio für Lara-Lena

00:07:16 Leidenschaft für Podcasts

00:09:23 Beim Spazierengehen Podcasts hören

00:09:56 Thematische Schwerpunkte Kultur und Wissenschaft

00:10:35 Neue Lieblingsthemen Internet, Technik und Gaming

00:12:52 Lara-Lenas Lieblingsspiele

00:15:41 Login-Bereich bei detektor.fm ohne Banner-Werbung

00:17:45 5 Jahre „brand eins Podcast“

00:21:28 „Abenteuer Australien“ als neuer Podcast im Portfolio

00:26:17 Neue Staffel des Poetry-Slam-Podcasts „RadioPoeten“

00:27:25 Lara-Lenas Podcast-Tipp: „Endless Thread“

00:29:19 Christian empfiehlt „Vom Ende der Einsamkeit“ von Benedict Wells

00:30:50 Verabschiedung