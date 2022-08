Fortschritt | Cozy Games

Bei Cozy Games soll die Stimmung gemütlich und entspannend sein. Der Fokus liegt nicht auf einem möglichst komplexem Gameplay, sondern auf liebevollen Stories, gemütlicher Musik und niedlicher Optik.

Vom Trend zum Genre?

Als eigenes Genre gelten Cozy Games noch nicht, aber das Interesse wächst und einige Entwicklungsstudios produzieren gezielt für die Fans von Cozy Games. Denn spätestens seit dem Erfolg von „Animal Crossing: A New Horizon“ im Jahr 2020 ist klar, dass in Cozy Games enormes Potenzial steckt. Einerseits bei den Entwicklungsstudios, andererseits bei Spielerinnen und Spielern, die ihren Pandemiestress beim virtuellen Gärtnern und Angeln abgebaut haben.

Cozy Games, cozy Lifestyle

Erfolgreiche Cozy Games gab es schon immer — egal ob Nintendogs oder Sims. Viele ältere Games passen genau in den Trend, auch wenn man sie zu ihrer Zeit nicht so nannte. Den großen Unterschied macht heute die entsprechende Inszenierung auf Social Media. Influencerinnen wie Cozy K bringen die Themen Achtsamkeit und Gaming zusammen. So werden Menschen angesprochen, die sich bis jetzt noch gar nicht für Gaming interessiert haben.

Welche Cozy Games eure Zeit wert sind und welche spannenden Entwicklungen hinter dem Trend um Cozy Games stecken, besprechen detektor.fm-Redakteurin Marie Valitutto und detektor.fm-Moderatorin Anja Bolle in der neuen Folge von Fortschritt.