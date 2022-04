destilliert | April 2022: Zeitansage-Podcast, Podcast Festival Leipzig & neue Staffeln

Zeitansage-Podcast mit 1440 Episoden in 24h

Es ist das skurrilste, aufwändigste und lehrreichste Podcast-Projekt, was wir in den vergangenen Jahren gestartet haben. Im Zeitansage-Podcast veröffentlichen wir heute am 1. April innerhalb von 24 Stunden 1440 Episoden mit der jeweils aktuellen Uhrzeit. Jede Minute bekommt eine eigene Episode, mit eigener Beschreibung und eigenem Cover inklusive Uhrzeit. Es gibt ja diese Ideen, die am Küchentisch entstehen und dann niemals umgesetzt werden. Davon gibt es auch hier bei detektor.fm Dutzende, wenn nicht Hunderte. Mit dem Zeitansage-Podcast ziehen wir es jetzt einfach mal durch. Einen eigenen Twitter-Account mit der jeweils aktuellen Uhrzeit gibt es auch noch.

Die Zeit: Punkt Mitternacht. Damit startet genau jetzt #Zeitansage, unser bisher ungewöhnlichster und aufwändigster #Podcast – 1440 Folgen in 24 Stunden, jede Minute eine neue Episode! Folgt @zeitansagepod für alle Zeitansagen-Episoden. #Zeit #ersterApril https://t.co/9f2yeJHpDB — detektor.fm (@detektorfm) March 31, 2022

In den 1440 Episoden haben wir übrigens einige Überraschungen eingebaut, darunter sind viele Podcast-bezogene Anspielungen, aber natürlich auch Hinweise auf lokale Besonderheiten wie „viertel vor“ bzw. „dreiviertel“ oder sonstige Zeit-Skurrilitäten. Wir hoffen, dieses ungewöhnliche und extrem aufwändige Projekt zeigt in einer spielerischen Form, welches Potential das Medium Podcast auch abseits von Promi-Laberpodcasts und True Crime hat. Hört doch gern mal rein!

Podcast Festival Leipzig

Für die ganz kurz entschlossenen, die zufälligerweise heute Abend in der Nähe von Leipzig sind, haben wir einen Ausgehtipp. Denn beim Podcast Festival Leipzig haben wir auch unsere Finger im Spiel. Auf der Bühne könnt ihr Tijen Onaran in einem „heute wichtig Spezial“ mit Michel Abdollahi erleben. Außerdem wird Kat Frankie bei „Tracks & Traces“ zu Gast sein. Den Anfang macht die Mobilitätsaktivistin Katja Diehl im Fahrradpodcast „Antritt“. Tickets gibt es bei Reservix und Tix for Gigs.

Für die ganz Schnellen und Ausgefuchsten verlosen wir übrigens die letzten zweimal zwei Tickets per Mail an kontakt@detektor.fm. Schreibt uns einfach!

Neue Staffeln von „Ach, Mensch“ und „Mittelstand“

Am 6. April starten bei uns gleich zwei neue Staffeln. Wir gehen mit dem Geisteswissenschaftspodcast „Ach, Mensch“ in die nächste Staffel. Diesmal werden uns die Themen „Vergangenheit“ und „Zukunft“ aus ganz verschiedenen Blickwinkeln interessieren. Außerdem spricht Claudius Nießen ab Mittwoch wieder mit Unternehmerinnen und Unternehmern im „Mittelstand„.

Claudius Nießen und Christian Bollert blicken in unserem Hauspodcast ein wenig hinter die Kulissen des Mammutprojektes „Zeitansage“-Podcast.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:09 Begrüßung Claudius Nießen

00:00:50 Der Zeitansage-Podcast

00:10:18 Neue Staffel von Ach, Mensch!

00:12:31 Start der nächsten Staffel von Mittelstand

00:14:54 Podcast Festival Leipzig: Spring Edition

00:17:14 Verabschiedung