destilliert | April 2023: Popfilter und PodcastPodcast

„PodcastPodcast“ ab Karfreitag

Unser neuer PodcastPodcast soll ein Problem lösen. Denn seit Jahren gibt es immer mehr Podcasts. Viele Leute haben mittlerweile das Gefühl, den Überblick zu verliehen. Laut einer britischen Umfrage kann das sogar überfordernd sein. Demnach hören 34 Prozent der befragten Menschen keine Podcasts mehr, weil sie keine für sie interessanten Podcasts finden. Dabei gibt es doch für jeden und jede den passenden Podcast.

Tatsächlich ist das Podcast-Angebot mittlerweile komplex und manchmal unübersichtlich. Neue Podcasts haben es oft schwer und werden oft nur mühsam gefunden. Wir wollen das nun mit dem PodcastPodcast ändern. Der Name ist hier Programm, denn ab Karfreitag präsentiert euch Ina Lebedjew jeden Tag jeweils einen Podcast-Tipp. Dabei wollen wir explizit alle Plattformen und Publisher berücksichtigen. Es ist grundsätzlich egal, ob der Podcast von einem Medium, einer Privatperson oder sonst irgendwie produziert worden ist. Wir wollen euch einfach jeden Tag in fünf Minuten eine Inspiration zum Hören mitgeben.

„Popfilter — Der Song des Tages“

Neue Musik zu entdecken, ist noch nie so einfach gewesen wie heute. Man loggt sich bei einem Streaming-Anbieter ein und lässt sich Songs und Playlists nach dem eigenen Geschmack vorschlagen. Die Algorithmen werden zwar immer besser, doch sie haben ein Problem: Sie schlagen nur das vor, was dem ähnelt, was man in der Vergangenheit gehört hat oder was andere mögen, die ähnliche Musik hören. Das sorgt dafür, dass viele in einer musikalischen Filterblase bleiben. Echte Überraschungen bleiben da oft aus.

Wir vom Podcast-Radio werden das nun ab und zu mal durchbrechen. Denn ab Montag, dem 3. April, empfehlen wir euch von Montag bis Sonntag jeden Tag einen neuen Song. Und zwar im Podcast Popfilter — Der Song des Tages. Wir kuratieren neue Songs und bergen alte Schätze und ihr erfahrt die Geschichten hinter den Songs und Artists.

Über unsere beiden neuen täglichen Podcasts, spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit Ina Lebedjew, Redaktionsleiterin und Moderatorin des „PodcastPodcast“, und mit Gregor Schenk, Musikchef und einer der Moderatoren des „Popfilter“.

(00:00:00) Begrüßung Ina & Gregor

(00:00:38) Der neue PodcastPodcast

(00:03:44) PodcastPodcast-Trailer

(00:06:49) Warum braucht es den PodcastPodcast?

(00:09:11) Was macht der PodcastPodcast anders?

(00:11:14) Der neue tägliche Podcast Popfilter

(00:12:00) Was ist der Popfilter-Podcast?

(00:16:14) Popfilter-Trailer

(00:17:52) Themenwochen und Takeovers bei Popfilter

(00:20:42) Studiokonzert mit Roller Derby am 03.04.23

(00:22:18) Die Highlights der Formate von Ina & Gregor

(00:24:53) Verabschiedung