destilliert | August 2021: Sommerbuchtipps von detektor.fm

Sommerbuchtipps aus der Redaktion

In der Sommerausgabe von detektor.fm destilliert geben wir Sommerbuchtipps. Dafür ist Christian Bollert einfach mit dem Mikrofon durch den Sender gelaufen und hat unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihren persönlichen Sommerbuchtipps gefragt. Spannenderweise ist dabei kein Buch doppelt empfohlen worden und die Bandbreite der empfohlenen Bücher extrem breit: Es geht von Klassikern wie Albert Camus über Zeitgeistiges wie Alena Schröder bis hin zu Sachbüchern über Independent-Music.

20 Nominierte des Deutschen Buchpreises 2021

Auch in diesem Jahr präsentieren wir euch im August wieder die 20 nominierten Romane des Deutschen Buchpreises. Ab dem 24.8. hört ihr bei uns im Wortstream sowie im Podcast zum Deutschen Buchpreis täglich eine Hörprobe von einem der 20 Titel auf der Longlist.

„Zurück zum Thema“ für Radiopreis nominiert

Wir sind mit unserem täglichen Format „Zurück zum Thema“ für den Deutschen Radiopreis 2021 als „Bester Podcast“ nominiert. Denn die Jury des Grimme Instituts unter der Leitung von Nadia Zaboura hat unseren täglichen Hintergrund-Podcast in der Kategorie „Bester Podcast“ ausgewählt. Mit uns zusammen sind außerdem „Clanland“ von Fritz sowie die „SWR1 Meilensteine“ nominiert. Am 2. September findet in Hamburg die Preisverleihung statt.

Deutscher Radiopreis, Deutscher Buchpreis und die Sommerbuchtipps sind deshalb diesmal auch die zentralen Themen in unserem Hauspodcast. Diesmal mit einem sehr großen Aufgebot von Kolleginnen und Kollegen.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:01:05 Esther – Junge Frau, am Fenster stehend … (Alena Schröder)

00:03:13 Robin – Der Mythos des Sisyphos (Albert Camus)

00:05:02 Anke – Klub Drushba (Rebecca Maria Salentin)

00:06:44 Felizitas – Leben, schreiben, atmen (Doris Dörrie)

00:08:05 Rabea – Unsichtbare Frauen (Caroline Criado-Perez)

00:09:31 Ina – Was macht man mit einer Idee? (Kobi Yamada)

00:11:46 Lina – Annette, ein Heldinnenepos (Anne Weber)

00:13:51 Luca – Sollte sich mal die aktuelle destilliert Folge anhören.

00:15:29 Javan – Corpus Delicti (Juli Zeh)

00:17:30 Max – 1984 (George Orwell)

00:19:26 Lucie – Die aufgeregte Gesellschaft (Philipp Hübl)

00:21:23 Luca – Strobo (Airen)

00:22:45 Gina – Hunger (Roxane Gay)

00:24:59 Tina – Was man von hier aus sehen kann (Mariana Leky)

00:27:12 Andreas – Labels: Making Independent Music (Dominik Bartmanski)

00:30:50 Helena – Ein Leben mehr (Jocelyne Saucier)

00:32:37 Saskia – Farbenblind (Trevor Noah)

00:34:39 Nici – Hat den Titel schon wieder vergessen.