destilliert | Dezember 2022: 13 Jahre detektor.fm

13 Jahre detektor.fm

Die Zahl 13 weckt ja diverse Assoziationen. Für uns bedeutet es vor allem, dass es an diesem Wochenende 13 schlägt und wir als Podcast-Radio ein Teenie werden. 13 Jahre detektor.fm heißt auch unfassbar viele Geschichten, Gespräche und Erinnerungen. Wir feiern das, indem wir Freundinnen und Freunde heute spontan ins Studio einladen. Kommt gern heute (2.12.2022) ab 15 Uhr mit eurer Lieblingsplatte in unser Studio in der Erich-Zeigner-Allee 69–73, wenn ihr zufällig in Leipzig sein solltet. Natürlich könnt ihr die Geburtstagssendung auch in unserem Wortstream hören.

13 Jahre in 13 Minuten

Das Team unseres täglichen Podcasts Zurück zum Thema hat zum Geburtstag eine Sonderepisode produziert. Darin blickt Jessica Hughes in 13 Minuten zurück auf 13 Jahre detektor.fm. Mit dabei sind natürlich die vielen Auszeichnungen wie zwei Deutsche Radiopreise (2012 und 2021), vier Nominierungen für den Grimme Online Award oder der Ernst-Schneider-Preis. Gregor Schenk und Christian Bollert sprechen in der Episode über verschiedene inhaltliche und musikalische Höhepunkte aus 13 Jahren. Außerdem gratulieren bekannte Leute aus der Podcast-Welt wie Holger Klein, Maria Lorenz-Bokelberg oder Hajo Schumacher zum Geburtstag.

Jessica Hughes im Gespräch mit Christian Bollert

Anlässlich des Teenie-Geburtstages klingt auch unser Hauspodcast detektor.fm-destilliert ausnahmsweise etwas anders. Denn im Podcast hört ihr heute schon die 13-minütige Sonderepisode von „Zurück zum Thema“ und im Anschluss gibt es noch das ausführliche Gespräch von Christian Bollert mit Jessica Hughes über 13 Jahre detektor.fm.

Shownotes

00:00:00.000 Intro

00:01:21.157 Zurück zum Thema — 13 Jahre detektor.fm

00:14:49.133 Das Gespräch von Jessica Hughes und Christian Bollert

00:22:30.696 detektor.fm das Podcastradio?

00:25:30.374 Wie ist detektor.fm an und mit Podcasts gewachsen?

00:26:55.314 Thema Wachstum in Krisenzeiten

00:29:04.959 Wie groß das detektor.fm-Universum ist am 13. Geburtstag

00:30:10.928 Wie ostdeutsch detektor.fm ist

00:32:17.495 Besondere detektor.fm-Momente

00:36:16.388 Christians Highlight-Podcasts

00:37:36.221 Was den Antritt-Podcast ausmacht

00:41:54.191 Worauf sich Christian in der Zukunft freut

00:43:06.372 detektor.fm in 10 Jahren

00:44:51.354 Verabschiedung