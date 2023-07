destilliert | Juli 2023: „Ach, Mensch“, Transalp & Laura Schmidt

Grimme Online Award für „Teurer Wohnen“

Für uns sind aller guten Dinge fünf. Denn im fünften Anlauf haben wir vor ein paar Wochen den Grimme Online Award gewonnen. Teurer Wohnen, der gemeinsame Podcast von radio eins und detektor.fm, ist aus Sicht der Jury besonders hörenswert: „ein spannendes Stück vordergründig lokalen Wirtschaftsjournalismus zu einem Thema, das tatsächlich ein überregionales, gesamtgesellschaftliches und hochpolitisches ist„. Das gesamte Team ist noch immer ganz dankbar für diese besondere Auszeichung.

„Popfilter“ macht Sommerurlaub in Italien

In unserem täglichen Musik-Podcast „Popfilter“ geht es Ende Juli musikalisch in den Italien-Urlaub. Denn der Musikjournalist Eric Pfeil und Musiker Francesco Wilking ziehen für uns eine Woche lang durch die Welt des italienischen Pop. Die musikalische Italienreise startet am 24. Juli und dauert eine Woche.

Gregor und Christian bei der TOUR Transalp

Heute im Laufe des Tages erscheint auch die neue Episodes unseres Fahrradpodcasts Antritt. In diesem Monat ist eine sehr ungewöhnliche „Ausfahrt des Monats“ dabei, denn unser Musikchef Gregor und Christian aus dem Antritt-Team sind auf Einladung des TOUR Magazin die Transalp mitgefahren. Im Gespräch mit Gerolf berichten die beiden von den sieben Etappen und als Bonus gibt es noch ein achtteiliges Audio-Tagebuch von der Strecke. Außerdem beschäftigt sich die Antritt-Crew in der neuen Ausgabe mit der für viele überraschenden Wende in der Berliner Fahrradpolitik.

Jetzt im Juli freuen wir uns besonders auf eine neue Staffel unseres Wissenschafts-Podcasts „Ach, Mensch!“. Ab dem 12. Juli erklären Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, was sie an ihrer Arbeit fasziniert.

In unserem Hauspodcast ist dieses Mal die Social-Media-Redakteurin Laura Schmidt zu Gast. Sie berichtet Christian Bollert von ihrem Arbeitsalltag und spricht darüber, wie sie die Redaktionsarbeit über die digitalen Kanäle von detektor.fm begleitet.

(00:00:00) Intro

(00:00:27) Begrüßung Laura Schmidt

(00:00:50) Was Laura bei detektor.fm macht

(00:01:56) Social Media: die richtige Dosis

(00:03:53) Social Media: was es gut macht

(00:05:07) Wie Laura Social-Media-Redakteurin geworden ist

(00:09:31) Lauras Jobbeschreibung

(00:11:12) detektor.fm knackt die 2000er-Marke auf Mastodon

(00:12:19) detektor.fm gewinnt den Grimme Online Award

(00:16:01) 10. Juli: Zurück zum Thema „Unter Wasser“

(00:17:02) 12. Juli: Neue Staffel „Ach, Mensch!“

(00:18:25) 24. Juli: Popfilter — Sommerurlaub in Italien

(00:20:24) Christian und Gregor über die Tour Transalp

(00:23:19) Was Laura und Christian im Juli empfehlen

(00:26:51) Verabschiedung