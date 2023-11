destilliert | November 2023: detektor.fm unterstützen, Geburtstagskonzert & Newsletter

detektor.fm unterstützen

„Wir haben einen hohen Anspruch an unser Programm, ähnlich wie öffentlich-rechtliche Sender, sind aber nicht öffentlich-rechtlich finanziert“, erklärt Geschäftsführer Christian Bollert. Die Hauptfinanzierung vom Podcast-Radio detektor.fm wird auch in absehbarer Zukunft über Podcast-Werbung laufen. Gleichzeitig macht uns die Unterstützung durch unsere Hörerinnen und Hörer unabhängiger von Werbeeinnahmen und der Konjunktur. detektor.fm unterstützen kann man schon durch das Hören und das Folgen bzw. Abonnieren von unseren Podcasts. Warum das so wichtig ist, erklären Mit-Gründer Christian Bollert und Kati Zubek aus unserem Marketing-Team in dieser Folge von „detektor.fm destilliert“. detektor.fm unterstützen geht auch mit einem Newsletter-Abo. Denn darüber können wir euch unabhängig von Social-Media-Plattformen und Internet-Konzernen direkt erreichen und einmal im Monat über unsere Podcasts und unser Programm informieren. Wer uns darüber hinaus finanziell unterstützen will, kann das beispielsweise über Steady oder PayPal machen. Mit all diesen Dingen helft ihr uns, die Dinge zu machen, die wir allein durch Werbung nicht finanzieren können. Dankeschön!

Hört unsere Podcasts und abonniert sie. Das hilft uns und dafür sind wir dankbar! Kati Zubek

detektor.fm feiert Geburtstag

In diesem Jahr wird detektor.fm 14 Jahre alt und das feiern wir mit euch. Am 6. Dezember kommt deshalb die Band Hotel Rimini zu uns ins Studio und ihr seid herzlich eingeladen, falls ihr an dem Abend in Leipzig oder Umgebung sein solltet. Ab 18 Uhr öffnen wir die Türe im detektor.fm-Studio in Leipzig, oder, was vermutlich für die meisten von euch zutrifft, ab 19 Uhr live in unserem Wort-Stream.

brand eins Podcast: Schwerpunkt „Führung“

Schlagwörter wie „New Leadership“, „dienende Führung“ oder „Lean Management“ sind im Umfeld von Unternehmensführung seit Jahren beliebt. Christian Bollert fragt im brand eins Podcast, was im Jahr 2023 eine gute Führungskraft ausmacht. Darum geht’s in den kommenden Wochen im „brand eins Podcast“.

Rafael Thelen zu Gast bei „Mission Energiewende“

Rafael Thelen arbeitete viele Jahre als Journalist und berichtete dabei häufig über das Klima und die Klimakrise. In diesem Jahr hat er den Beruf des Journalisten an den Nagel gehängt und ist jetzt bei der Klimabewegung „Letzte Generation“ unterwegs. In „Mission Energiewende“ spricht er mit Ina Lebedjew über seine neue Perspektive.

In dieser Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ spricht Christian Bollert mit unserer Marketingleiterin Kati Zubek über die detektor.fm-Höhepunkte im November.

(00:00:09) Intro

(00:00:27) Begrüßung Kati Zubek

(00:01:27) detektor.fm unterstützen

(00:04:40) Warum auch finanzielle Unterstützung wichtig ist

(00:11:19) 14 Jahre detektor.fm am 06.12.23 mit Live-Konzert

(00:14:09) Thema Führung im brand eins Podcast

(00:15:45) Mission Energiewende mit Raphael Thelen

(00:17:24) Der detektor.fm Newsletter

(00:20:31) Katis November-Highlights

(00:24:57) Verabschiedung