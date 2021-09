destilliert | September 2021: Deutscher Radiopreis 2021 für „Zurück zum Thema“

Deutscher Radiopreis 2021: „Bester Podcast“

Was für ein unwirklicher Abend! Wir haben am Donnerstagabend für unseren täglichen Podcast „Zurück zum Thema“ den Deutschen Radiopreis 2021 als „Bester Podcast“ gewonnen. Die Jury des Grimme Instituts lobt den Podcast: „Zurück zum Thema greift die Hintergründe der Nachrichten-Themen auf und macht diese verständlich. Dieser Podcast zeigt, wie eine aufwändige Recherche zu einem aktuellen Thema für ein junges, audioaffines Publikum gut hörbar und verständlich aufbereitet werden kann.“

Mit uns zusammen sind außerdem „Clanland“ von Fritz sowie die „SWR1 Meilensteine“ nominiert gewesen. Übrigens: Ab dem 10. September wird „Zurück zum Thema“ auch in der neuen Freitagssendung „egoFM Reflex“ bei egoFM aus München zu hören sein.

Kooperation mit Journalismus-Master der Uni Leipzig

Schon im Februar hat sich das Team von „Zurück zum Thema“ in Kooperation mit dem Masterstudiengang Journalismus der Universität Leipzig in einer investigativen Sonderreihe mit dem Waffenbesitz in Deutschland beschäftigt. Die vierteilige Mini-Serie zu Schusswaffen in Deutschland hat für viel Aufsehen gesorgt und gehört zu den thematischen Höhepunkten des Jahres 2021, was auch die Grimme-Jury lobt: „Mit ihrer Mini-Serie ‚Wie bewaffnet ist Deutschland?‘ gehen die Macherinnen und Macher noch weiter: Sie erzählen investigativ, wie viele Schusswaffen in Deutschland in Privatbesitz sind. Die monatelange Recherche ist wie ein Krimi. Möglich war sie durch eine Kooperation der Tagesredaktion von detektor.fm und dem Rechercheteam des Journalismus-Studiengangs der Uni Leipzig, auch das verdient eine Auszeichnung.“

Endspurt zur Bundestagswahl 2021

Die anstehende Bundestagswahl wird nun in diversen Podcasts von uns im September eine zentrale Rolle spielen. Das Team des Klimapodcasts „Mission Energiewende“ beispielsweise schaut sich in einer vierteiligen Serie verschiedene Aspekte rund um Klima und Energiewende an. Los geht es am 31.8. mit einem Klimafaktencheck, gefolgt vom Aspekt des nachhaltigen Wahlkampfs am 7.9., einer Redaktionsanalyse am 14.9. und kurz vor der Wahl am 21.9. dann mit einem aktuellen Stimmungsbild kurz vor der Wahl.

Im Fahrradpodcast „Antritt“ wird es am 2. September um die Verkehrs- und Fahrradpolitik in den Programmen der zur Wahl stehenden Parteien gehen. Ein Aspekt wird die aktuelle Debatte über die Förderung von Lastenrädern sein. Auch die Folge am 17. September wird sich dann noch einmal intensiv mit der Fahrradpolitik der Parteien beschäftigen.

Nachlese zur Radiopreis-Verleihung

Ina Lebedjew und Christian Bollert haben diese Episode von „detektor.fm destilliert“ direkt nach dem Deutschen Radiopreis 2021 in Hamburg in der Hotel-Bar aufgenommen und blicken noch einmal zurück auf diesen für uns so fantastischen Abend.

Shownotes

00:00:00 Warn-Hinweis

00:00:18 „Live on Tape“ aus Hamburg

00:01:11 Christian & Ina über die weiteren Nominierten

00:02:22 Ina’s magischer Moment

00:04:05 So klingt der Deutsche Radiopreis 2021 „Bester Podcast“

00:05:51 Christian bedankt sich

00:06:26 Zünglein an der Waage

00:07:18 Serie zur Bundestagswahl im September

00:07:44 Laudatio und Stimmung aus der Redaktion

00:09:08 Wir sind immer noch baff

00:10:26 Ina ist motiviert

00:11:37 So lief der Tag der Preisverleihung ab

00:12:55 Barbara’s Lob für zwölf Jahre detektor.fm

00:14:49 Mission Energiewende mit Blick auf die Bundestagswahl

00:15:30 Antritt über das Thema Lastenradförderung

00:16:41 Christian & Ina holen ein bisschen Schlaf nach