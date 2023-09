destilliert | September 2023: KI, Tolkien, Staatsakt

„Künstliche Intelligenz“ im brand eins-Podcast

Kaum ein Thema wird seit Monaten so intensiv besprochen wie künstliche Intelligenz. Spätestens seit dem Start von ChatGPT machen sich viele Leute Gedanken und fast jede Fachkonferenz hat mindestens eine Debatte zum Thema in petto. Mit dem für den brand eins-Podcast typischen Blick auf die Wirtschaft schauen wir im September auf das Thema KI. In der heutigen Episode ist beispielsweise die Drehbuchautorin Stefanie Ren (u. a. „A Thin Line“) zu Gast und spricht über die Rolle von KI in Hollywood, aber auch im deutschen Film.

J.R.R. Tolkien aus wissenschaftlicher Perspektive

Anfang September jährt sich zum 50. Mal der Todestag von J.R.R. Tolkien, dem Schöpfer von Mittelerde. Der britische Schriftsteller und Sprachwissenschaftler gehört zu den bekanntesten Fantasy-Autoren des 20. Jahrhunderts und hat mit Werken wie „Der Herr der Ringe“ oder „Der Hobbit“ die Popkultur maßgeblich mitgeprägt. Anfang September blicken wir deshalb im „Forschungsquartett“ genauer auf Tolkien und seinen Einfluss auf die fantastische Literatur.

Radiopreis-Nominierung für „Teurer Wohnen“

Unser Storytelling-Podcast „Teurer Wohnen“ ist ja im Sommer bereits mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Am 7. September fällt nun die Entscheidung beim Deutschen Radiopreis. Denn „Teurer Wohnen“ ist dort als einer von drei Finalisten in der Kategorie „Beste Reportage“ nominiert. Schon die Nominierung ist eine Auszeichnung für die intensive Arbeit an unserem bisher aufwändigsten Podcast-Projekt.

20 Jahre Staatsakt

Im September gibt es anlässlich des 20. Geburtstags des Labels Staatsakt eine Takeover-Woche im „Popfilter“ mit Maurice Summen, dem Gründer von Staatsakt. Im „Antritt“ liefern wir Tipps und Tricks zum sicheren Radfahren. Außerdem berichtet unsere Redakteurin Karolin Breitschädel von ihrem Weg in die Podcast-Branche.

Das habe ich dann ein paar Jahre später begriffen: Um Sachen zu können, muss man erstmal Sachen lernen.

In dieser Ausgabe spricht Christian Bollert mit Karolin Breitschädel und Ina Lebedjew über die anstehenden Höhepunkte im September.

(00:00:00) Intro

(00:00:35) Begrüßung

(00:00:44) Was macht Karo bei detektor.fm

(00:01:50) Karos Podcast-Empfehlungen

(00:04:22) Wir wird man „PodcastPodcast“ Podcasterin?

(00:11:10) Was macht Karo am meisten Spaß?

(00:12:57) „Die Bundespodcast-Jugendspiele“

(00:20:04) Ina, Karo und die künstliche Intelligenz

(00:22:51) Ausblick und Tipps