Hauptsache anders

Die transparente Optik und hunderte LEDs auf der Rückseite machen das Nothing Phone 1 zum Hingucker. Das Design hat das Start Up Nothing bereits vor Wochen enthüllt. Auf die technischen Details musste die Techwelt bis zur Präsentation am 12. Juli warten. Statt klatschendem Publikum und Hochglanzpräsentation sitzt der Nothing-Gründer Carl Pei an einem kleinen Tisch im Electric Café in London – die ganze Präsentation wurde mit Nothing Phones gefilmt. Nothing macht deutlich: Sie wollen anders sein.

Glyph Interface – der Hingucker im Netz

Das Marketing von Nothing ist ausgefallen und auch das Design des Nothing Phone 1. Transparente Optik und hunderte Benachrichtigungs-LEDs auf der Rückseite haben die Techwelt aufmerken lassen. Die blinkenden LEDs nennt Nothing das Glyph Interface. Das Feature verbindet ein akustisches mit einem optischen Benachrichtigungssignal. Wie nützlich und beliebt das Feature im Alltag sein wird, bleibt abzuwarten. Anhand der Technik hebt sich das Gerät nicht von anderen Mittelklasse-Smartphones ab.

In der neuen Folge von Fortschritt spricht detektor.fm-Redakteurin Marie Valituto mit t3n-Redakteur Caspar von Allwörden darüber, ob das Nothing Phone 1 trotzdem einen Blick wert ist und wer eigentlich die Köpfe hinter dem Start-up Nothing sind.