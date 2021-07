Juli 2021: Anja Bolle verstärkt das Team und neue Staffeln von Mittelstand und Fortschritt

Anja Bolle verstärkt ab Juli unser Kernteam

Wer unsere Podcasts und unseren Wortstream hört, der kennt die Stimme von Anja Bolle vermutlich bereits. Denn sie ist regelmäßig als Moderatorin zu hören. Seit einigen Monaten betreut sie nicht nur unseren Serien-Podcast „Was läuft heute?“ als Redakteurin, sondern ist auch dort regelmäßig am Mikrofon.

Seit diesem Monat unterstützt Anja Bolle von Köln aus unser Kernteam. Im Gespräch mit Christian Bollert erklärt Anja, woher ihre Leidenschaft für Podcasts und Radio kommt und welche Rolle dabei 1LIVE vom WDR gespielt hat.

„Mittelstand“ und Technik-Podcast „Fortschritt“

In der kommenden Woche gehen gleich zwei Podcasts von uns in eine neue Staffel. Denn am 6. Juli startet unser Technik-Podcast „Fortschritt“ mit Anja Bolle wieder im wöchentlichen Rhythmus. Einen Tag später präsentiert Claudius Nießen dann alle zwei Wochen Geschichten und Gespräche aus dem „Mittelstand„.

detektor.fm bei Apple Podcasts Abonnements dabei

Seit dem 15. Juni sind wir vom Podcast-Radio detektor.fm direkt zum Start von Apple Podcasts Abonnements mit dabei. Solltet ihr Apple Podcasts nutzen, könnt ihr dort seit Mitte Juni exklusive Vorteile bekommen. So gibt es beispielsweise alle Episoden der aktuellen Staffel unseres Food-Podcasts „Feinkost“ jeweils eine Woche früher zu hören. Auch Fans des Fahrradpodcasts „Antritt“ können bei Apple Podcasts Abonnements eine Ausgabe pro Monat eine Woche früher hören.

Außerdem bündeln wir in den Kanälen „Mixtape“ („Keine Angst vor Hits„, „Tracks & Traces“ und „Plattenkoffer„), „Science“ („Spektrum der Wissenschaft„, „Forschungsquartett“ und „Grams’ Sprechstunde„) oder „Daily“ („Zurück zum Thema“ und „Was läuft heute?„) verschiedene thematisch passende Podcasts. Hier gibt es auch jeweils exklusive Vorteile für Abonnentinnen und Abonnenten.

Maeckes, Foundation-Zyklus und Day X

Anja Bolle und Christian Bollert sprechen außerdem über Buch- und Podcast-Tipps für den Juli. Anja liest gerade begeistert den Foundation-Zyklus von Isaac Asimov und wartet auf die dazugehörige Serie. Christian empfiehlt den Podcast „Day X“ des Berlin-Büros der New York Times, der sich mit der Geschichte des Soldaten Franco A. beschäftigt. Außerdem wird Maeckes im Juli in unserem Musik-Podcast „Tracks & Traces“ seinen Song „1234“ auseinandernehmen.

Shownotes

00:08 Grüße nach Köln und herzlich Willkommen Anja Bolle

02:41 1LIVE und der Weg zu Podcasts

07:00 „Das Radio steht unter Druck“

08:29 „Ich find’s cool, den Menschen was zu erzählen“

10:03 Faszination Serien und „Was läuft heute?“

14:23 Neue Staffel des Technik-Podcasts „Fortschritt“ ab 6. Juli

16:20 Selbstfahrende Autos und Smart Homes

18:22 Faltbare Smartphones und Themen im „Fortschritt“

20:00 Neue Staffel „Mittelstand“ ab 7. Juli

21:10 detektor.fm-Kanäle bei Apple Podcasts Abonnements

23:45 Buch- und Podcasttipps von Anja und Christian

29:50 Sommergrüße und „Kölsche Riviera“