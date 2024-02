JuPod | Die Nominierten: The Voice of Youth

Die „JuPod“-Nominierten

Die Nominierungen für den deutschlandweiten Jugend-Podcast-Wettbewerb „JuPod“, initiiert vom Ernst Klett Verlag und detektor.fm, stehen fest! Bei der Premiere des Wettbewerbs haben sich die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler beeindruckend mit dem Thema „Geschlechtergerechte Sprache“ auseinandergesetzt. Eine Fachjury aus Vertreterinnen und Vertretern der Deutschredaktionen des Ernst Klett Verlags sowie den Redaktionen des Podcast-Radios detektor.fm hat die die inhaltliche und audiotechnische Umsetzung der eingereichten Podcast-Episoden beurteilt — und kommt zu dem Schluss: Die entstandenen Beiträge zeugen von herausragender Qualität sowie einem bemerkenswerten Demokratieverständnis.

Die sechs nun nominierten Beiträge wurden vor allem für ihre Offenheit und Sensibilität für das kontroverse Thema sowie deren gelungene „podcastige“ Umsetzung ausgewählt. Es sind: „Smash Flash“ von der Schönstetter Marienschule Vallendar, „The voice of youth“ von der Mittelschule Geretsried, „Kontroversiert“ vom Leonard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen, „Ellyblog“ vom Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium Stuttgart, „Aslada“ vom Konrad-Adenauer-Gymnasium Langenfeld sowie die Arbeit der „AG Videopodcast“ vom Gabriele-von-Bülow-Gymnasium Berlin. Die nominierten Podcast-Episoden erscheinen, moderiert von den detektor.fm-Redakteurinnen Ina Lebedjew und Karolin Breitschädel, im gleichnamigen Podcast „JuPod“.

The Voice of Youth mit „Gendern – was bringt es?“

Die Gruppe The Yoice of Youth zählt zu unseren sechs Nominierten! Dominic, Sara, Hakan und David gehen auf der Mittelschule Geretsried in die zehnte Klasse und haben den Beitrag „Gendern — was bringt es?“ eingereicht. Recherche, Skript, Moderation und Produktion — das alles haben sie so gut umgesetzt, dass sich die Fachjury einig war: Diese Podcast-Folge gehört prämiert! Wie die Episode klingt und was Ina Lebedjew und Karolin Breitschädel vom Podcast-Radio detektor.fm an dem Beitrag besonders gut gefallen hat, hört ihr ab sofort im „JuPod“-Feed.

Der Podcast zum Wettbewerb

„JuPod“ ist der offizielle Podcast zum ersten deutschlandweiten Jugend-Podcast-Wettbewerb mit und für euch! Der gemeinsame Wettbewerb vom Ernst Klett Verlag und dem Podcast-Radio detektor.fm ist erstmals zum Schuljahr 2023/24 gestartet. Die sechs nominierten Beiträge stehen fest. Die Preisverleihung, bei der die drei Siegergruppen bekannt gegeben werden, findet auf der Leipziger Buchmesse am 23. März von 11 bis 12:30 Uhr auf der Podcast-Bühne von detektor.fm in der Glashalle statt.