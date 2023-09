JuPod – Jugend-Podcast-Wettbewerb startet

Jugend-Podcast-Wettbewerb 2023/24

Dass wir vom Podcast-Radio detektor.fm Podcasts lieben, ist natürlich keine Überraschung. Und dass der Ernst Klett Schulbuchverlag sich für die Jugendbildung einsetzt, auch nicht. Nun haben wir uns zusammengetan und starten im Schuljahr 2023/24 gemeinsam den ersten deutschlandweiten Jugend-Podcast-Wettbewerb. Mit der „JuPod“-Ausschreibung wollen wir Jugendliche und junge Erwachsene fürs Podcasting begeistern – und sie dazu anregen, sich mit einem vieldiskutierten Thema auseinanderzusetzen: geschlechtergerechte Sprache. Denn das ist das ist das Leitthema des ersten Jugend-Podcast-Wettbewerbs „JuPod“.

Gendern: Wie verändert Sprache unseren Blick auf die Welt?

Das Thema Gendern erhitzt die Gemüter. Während die einen mit ihrer Sprache alle Menschen mitnehmen wollen, wünschen sich andere, dass der bisherige Gebrauch beibehalten wird. Wie also sollen wir schreiben und sprechen – heute und in Zukunft? Was gibt es beim Gendern zu beachten? Machen Glottisschlag, Gendersternchen, Doppelpunkt und so weiter unsere Sprache komplizierter? Oder drücken sie ein modernes Geschlechterverständnis aus? Wie können wir unserem Gegenüber mit unserer Sprache gerecht werden? Wie entwickelt sich die deutsche Sprache weiter? Und wer sagt eigentlich, was richtig ist?

Mit der Leitfrage „Gendern: Wie verändert Sprache unseren Blick auf die Welt?“ wollen wir Jugendliche und junge Erwachsene von der 10. bis zur 13. Klasse dazu einladen, sich kreativ mit dem Thema Gendern zu beschäftigen – im Podcast-Format.

Wie ihr mitmacht?



Bildet zunächst ein Redaktionsteam und entwickelt gemeinsam eine Idee für eure Podcast-Episode zum Thema Gendern. Überlegt, worauf ihr Lust habt: Interview, Umfrage, gebauter Beitrag, Reportage, Kommentar. Mindestens vier Rollen gibt es beim Podcasten zu besetzen: Berichterstattung, Recherche/Text, Audioproduktion und Moderation. Dabei können auch mehrere Leute gemeinsam eine Rolle ausfüllen.

Diskutiert eure Idee gegebenenfalls in eurer Klasse. Wenn ihr euch dafür entscheidet, mitzumachen, dann meldet euch eure Lehrkraft zum Wettbewerb an. Anmeldeschluss ist der 17. November 2023. Danach habt ihr bis zum Einsendeschluss am 5. Januar 2024 Zeit, die Podcast-Episode inklusive Transkript (Verschriftung eures Beitrags als PDF) online hochzuladen — bis zu zwei Beiträge pro Schulklasse. Jede Episode, die eingereicht wird, darf eine Länge von maximal zehn Minuten haben.

Weitere Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb: podcastwettbewerb.detektor.fm

Was gibt es zu gewinnen?

Aufmerksamkeit! Tolle Sachpreise! Und eine Reise zur Leipziger Buchmesse inkl. Übernachtung!

Alle Beiträge werden von einer Jury nach den Kriterien Inhalt, Sprache und audiotechnische Umsetzung bewertet und prämiert. Im Februar werden die Nominierten bekannt gegeben. Die besten zehn Beiträge werden wir im „JuPod – Der Podcast zum Wettbewerb“ veröffentlichen. Eure Folgen erscheinen also nicht nur auf detektor.fm, sondern auch bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts — oder wo auch immer ihr Podcasts hört.

Die drei Gewinnerteams (jeweils vier Vertreter*innen eines Teams plus eine erwachsene Begleitperson) werden zur Preisverleihung am 23.03.2024 auf der Leipziger Buchmesse inklusive Übernachtung (21. auf 22.3) eingeladen. Als Gewinnerteam erhaltet ihr einen Blick hinter die Kulissen des Podcast-Radios detektor.fm, könnt euch mit echten Podcaster*innen austauschen und werdet Teil des Live-Programms von detektor.fm, die direkt von der Buchmesse senden. Mehr Öffentlichkeit geht nicht!

Alle nominierten und prämierten Beiträge erhalten von unserem Partner Thomann neues Podcast-Equipment.

Wichtig für Lehrkräfte

Auf der Website des Ernst Klett Verlags gibt es noch einige Unterrichtsmaterialien zum Thema Podcasting, um eure Schüler*innen auf den Jugend-Podcast-Wettbewerb vorzubereiten. Wie lässt sich eine Reportage als Podcast erstellen? Wie lassen sich Podcasts als Einstieg in den Unterricht nutzen — und wie zum selbstbestimmten Arbeiten und Lernen? Und wie lässt sich Medienkompetenz in der Schule vermitteln?

Für alle Lehrkräfte, die ein Podcast-Team für den Jugend-Podcast Wettbewerb registrieren, bieten wir September bieten wir außerdem am 27. September 2023 um 17 Uhr einen Online-Workshop an. Darin stellen wir den Wettbewerb nochmals vor und zeigen, wie die Themen Podcast und Gendern didaktisch im Unterricht eingebunden werden können. Darüber hinaus gibt es Hinweise zur audiotechnischen Umsetzung sowie zur Organisation der Teams in der Klasse. Am Ende werden offene Fragen beantwortet. Der Workshop wendet sich an Deutschlehrkräfte der Sek I und II aller Schulformen. Dauer: ca. 60 Minuten.