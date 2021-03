März 2021: Neue Redaktionsleiterin Ina Lebedjew

Neue Redaktionsleiterin: Ina Lebedjew

Ina Lebedjew leitet seit dem 1. März 2021 gemeinsam mit Stephan Ziegert das Team des Podcast-Radios detektor.fm. Ina hat vorher für den Norddeutschen Rundfunk in Schwerin gearbeitet und beim NDR auch ihr Volontariat absolviert. Sie hat in Leipzig Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie Französistik studiert und beim Lokalradio der Universität Leipzig, mephisto 97.6, mitgemacht. Wir freuen uns sehr, auf Ina Lebedjew als neue Redaktionsleiterin!

Sonderserie zu Schusswaffen

Sie stellten Anfragen bei 541 Behörden: Journalismus-Studierende haben die Verbreitung privater Schusswaffen untersucht. – DER SPIEGEL

Ende Februar haben wir uns in unserem täglichen Podcast „Zurück zum Thema“ in einer vierteiligen Serie mit Schusswaffen in Deutschland auseinandergesetzt. Diese Zusammenarbeit mit Studierenden des Journalismus-Masters der Universität Leipzig hat deutschlandweit für viel Aufmerksamkeit und viele Debatten gesorgt. Ein Jahr lang haben die Studierenden bei Waffenbehörden recherchiert, Zahlen verglichen und einen großen Datensatz aufbereitet. Wer sich für das Thema interessiert und noch nicht reingehört haben sollte, macht das doch einmal!

„Selbstständig als Fotograf:in“, „Female Leadership“ und „House of Cards“

Unsere neue Redaktionsleiterin Ina ist abseits von detektor.fm-Podcasts ein Fan der beiden Podcasts „Selbstständig als Fotograf:in“ und „Female Leadership“. Außerdem empfiehlt sie die Netflix-Serie „Der Liebesplan“, weil sie von der europäischen Perspektive, dem Humor und den Eindrücken von Paris begeistert ist.

Ina Lebedjew und Christian Bollert haben in der März-Ausgabe von „detektor.fm destilliert“ auch über unsere Frühjahrs-Podcast-Tipps „Antritt“ und das „Gartenradio“ gesprochen und eine neue technische detektor.fm-Neuerung für den Chrome-Browser präsentiert.

Shownotes

00:00:09 Begrüßung von Ina und Christian

00:00:44 Ina Lebedjew leitet ab sofort unsere Redaktion

00:02:39 Bilanz nach der ersten Woche bei detektor.fm

00:04:34 Inas Berufsleben vor detektor.fm beim NDR

00:08:36 Studium und Weg zum NDR (Leipzig, mephisto)

00:11:42 Podcast-Leidenschaft während Elternzeit entwickelt

00:14:11 Der Podcast-Aha-Moment

00:15:46 Vorfreude auf das Podcast-Radio detektor.fm

00:17:39 Sonderserie zu Schusswaffen bei „Zurück zum Thema“

00:19:11 Telegram-Bot für „Zurück zum Thema“

00:19:46 Sonderfunktion für Chrome-Browser

00:21:08 Frühlingspodcasttipps: „Gartenradio“ und „Antritt“

00:23:40 Podcast-Tipp für „Was läuft heute?“

00:25:09 Ina empfiehlt den Podcast „Selbstständig als Fotograf:in“

00:27:31 Der „Female Leadership“ Podcast als Tipp von Ina

00:28:32 Serientipp „Der Liebesplan“

00:29:37 Das Original von „House of Cards“

00:31:09 Verabschiedung von Ina und Christian