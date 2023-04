PodcastPodcast | 11KM

Tipp #7 : „11KM: der tagesschau-Podcast“

Heute geht es im „PodcastPodcast“ um den tagesschau-Podcast „11KM“. In einer Mischung aus Storytelling und Gespräch taucht dieser Podcast ab — tief hinein in Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Host Victoria Michalczak spricht in „11KM“ mit Journalistinnen und Journalisten der ARD über ihre investigativen Recherchen. Der große Unterschied zur 20-Uhr-Tagesschau im Fernsehen: Statt einer kurzen Übersicht der wichtigsten Ereignisse geht’s hier jeweils immer nur um ein Thema. Zum Beispiel darum, was junge Rechte in den USA antreibt.

Macht mal kurz die Augen zu und stellt euch jemanden vor, der richtig großer Fan von Donald Trump ist. Wer von euch hatte jetzt ein Bild im Kopf von einer Dragqueen im Glitzerkostüm? Vermutlich nicht so viele. Das könnte sich mit dieser 11KM-Folge ändern. Victoria Michalczak, Journalistin und Host von „11KM“

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

