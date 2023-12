PodcastPodcast | 180 Grad: Geschichten gegen den Hass

„180 Grad: Geschichten gegen den Hass“

Die gesellschaftliche Spaltung scheint sich immer weiter zuzuspitzen. Während sich ein Lager von den politischen Institutionen grundlegend repräsentiert fühlt, wächst im anderen das Misstrauen und die Unzufriedenheit. Im Podcast „180 Grad: Geschichten gegen den Hass“ schaut sich Host Bastian Berbner an, wie diese Spaltung überwunden werden könnte — anhand konkreter Beispiele, in denen es Menschen gelungen ist, trotz aller Widrigkeiten zueinanderzufinden. Der Journalist Bastian Berbner hat dazu mehr als 70 Interviews in acht Ländern geführt. Sein Ergebnis nach drei Jahren Recherche präsentiert er im Podcast nicht nur uns Hörerinnen und Hörern, sondern auch seiner Co-Host Alexandra Berlin. Sie ist skeptisch, dass es so einfach sein soll, gesellschaftliche Trennung zu überwinden.

Ich glaube, dass es viel mehr Fälle gibt, in denen es nicht funktioniert. In denen sich Menschen treffen, ihre Vorurteile bestätigt sehen und genauso auseinandergehen, wie sie vorher zusammengekommen sind. Alexandra Berlin, Co-Host von „180 Grad: Geschichten gegen den Hass“

Dass es gehen kann, zeigen die Gespräche, die zum Beispiel in einer dänischen Polizeistation, in einer Schule in Botswana und in einem irischen Dorf stattfinden. „180 Grad: Geschichten gegen den Hass“ ist eine siebenteilige Produktion von NDR Info. Und wenn der Podcast euch gefällt: Die Geschichten sind mittlerweile auch als Buch erschienen.

