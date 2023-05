PodcastPodcast | 190220

Tipp: „190220 — Ein Jahr nach Hanau“

Am 19. Februar 2020 erschießt ein Mann in Hanau aus rassistischen Motiven neun junge Menschen. Es ist der verheerendste in einer ganzen Reihe rechtsextremer Terroranschläge der vergangenen Jahre. Dieser Spotify-Original-Podcast versucht zu verstehen, wie es so weit kommen konnte.

Der Täter war behördlich bekannt, aber nicht als rechtsextremer Gefährder. Die Familien der Opfer haben sich zusammengeschlossen und kämpfen für Erinnerung, Gerechtigkeit und Aufklärung. Sham Jaff, Host von „190220“

Die Journalistinnen Sham Jaff und Alena Jabarine reisen dorthin, wo es immer noch wehtut. Gemeinsam mit Hinterbliebenen rekonstruieren sie, was in der Tatnacht passiert ist. Warum kam die Polizei so spät? Wer waren die neun Menschen, die aus rassistischen Motiven ermordet wurden?

Freundinnen, Nachbarn und Familienangehörige der Ermordeten erzählen in diesem Podcast, warum sie das Vertrauen in die deutschen Behörden verloren haben, wie es sich anfühlt, dass der Vater des Täters noch immer wenige hundert Meter entfernt wohnt, und was sich für die junge deutsch-migrantische Generation in Hanau seit dem 19. Februar 2020 verändert hat.

