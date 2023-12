PodcastPodcast | 331 – 3 Frauen, 3 Religionen, 1 Thema

331 — 3 Frauen, 3 Religionen, 1 Thema

Immer wieder werden Kriege und Konflikte im Namen der Religionen ausgetragen. Interreligiöser Dialog, der Austausch zwischen unterschiedlichen Glaubensrichtungen, soll dabei helfen, Konflikte und Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Im Podcast „331 — 3 Frauen, 3 Religionen, 1 Thema“ tauschen sich die evangelische Pfarrerin Maike Schöfer, die Judaistin Rebecca Rogowski und die islamische Theologin Kübra Dalkilic über ihre Religionen aus — über die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede.

Ich denke, wir müssen einfach aushalten, dass es nicht nur eine Definition von Religion gibt. Es gibt Facetten und Leute fühlen sich in bestimmten Facetten wohl und schaffen sich dort eine Heimat. Rebecca Rogowski, Co-Host von „331 — 3 Frauen, 3 Religionen, 1 Thema“

In jeder Folge behandeln die Hosts ein bestimmtes Thema und betrachten es aus unterschiedlichen religiösen Perspektiven: Was ist Heimat und kann auch Religion eine Heimat sein? Wie gehen die Religionen mit Scheidungen um? Und wie cool ist eigentlich religiöse Mode? Kübra Dalkilic, Rebecca Rogowski und Maike Schöfer wollen ihrem Publikum ihre Religion, ihren Glauben, ihre Sichtweisen auf die Welt näherbringen. Ihnen ist es wichtig, Religion alltagsnah zu zeigen — aus dem Leben und nicht aus dem Lehrbuch. Sie tauschen sich aus, lachen miteinander, streiten aber auch miteinander, denn das gehört eben alles zum Leben dazu und auch zu einem konstruktiven interreligiösen Dialog.

„331 — 3 Frauen, 3 Religionen, 1 Thema“ entsteht in Kooperation mit der Stiftung House of One, die in Berlin ein Haus mit einer Synagoge, einer Kirche und einer Moschee für Menschen aller Glaubensrichtungen unter einem Dach errichtet. Produziert wird der Podcast von Achtung! Broadcast.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.