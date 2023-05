PodcastPodcast | 5 Minuten Harry Podcast

Tipp: „5 Minuten Harry Podcast“

Vermutlich hat niemand den Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ so oft gesehen wie die Medienkünstlerin, Autorin und Podcasterin Kathrin Fricke, besser bekannt als Coldmirror. Für den „5 Minuten Harry Podcast“ analysiert sie den Film seit 2015 in kleinen, fünfminütigen Abschnitten.

Wenn der Podcast ein Mensch wäre, könnte er jetzt einfache Textabschnitte flüssig lesen und selbstständig Fahrrad fahren. Und er ist damals wie heute gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Wach bleiben, oder zur Hintergrundbeschallung beim Putzen eines Kaninchengeheges. Coldmirror, Host vom „5 Minuten Harry Podcast“

Der Podcast beschäftigt sich nicht nur mit den Hauptfiguren aus dem Film, sondern geht auch immer wieder auf die liebevollen und detailreichen Arbeiten der gesamten Filmcrew ein. Da Coldmirror sich viele Szenen Frame für Frame anschaut, entdeckt sie immer wieder Kleinigkeiten, die bei normaler Sehgeschwindigkeit schnell zu übersehen sind, zum Beispiel diverse Ladenschilder in der Winkelgasse. Auf YouTube werden die jeweiligen Podcast-Folgen mit Screenshots aus dem Film bebildert, so dass man diesen Podcast nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Wie lange Coldmirror an einer Folge „5 Minuten Harry Podcast“ arbeitet, hört ihr im „PodcastPodcast“.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

