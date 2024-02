PodcastPodcast | Ali Can empfiehlt Gastfamilie

Der Podcast-Tipp von Ali Can: „Gastfamilie“

Ali Can ist Sozialaktivist, Autor und Diversity-Trainer — und er setzt sich für Vielfalt, gegenseitigen Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Schon während seines Studiums beginnt er, interkulturelle Workshops zu Empowerment und Antirassismus zu organisieren. 2016 ruft er die „Hotline für besorgte Bürger“ ins Leben, stößt 2018 auf Twitter mit dem Hashtag #MeTwo eine bundesweite Antirassismus-Debatte an, gründet 2019 das VielRespektZentrum in Essen und 2023 in Brandenburg das Diversity Lab.

Ali ist der älteste Sohn einer immigrierten kurdisch-alevitischen Familie, die Mitte der Neunzigerjahre nach Diskriminierungserfahrungen in der türkischen Heimat Asyl in Deutschland gesucht hat. Über sich selbst sagt Ali heute, er habe „mehr als eine Heimat“– worüber er auch ein Buch geschrieben hat. Ali ist im besten Sinne umtriebig, findet aber trotzdem manchmal noch die Zeit, Podcasts zu hören. Zum Beispiel den Familienpodcast „Gastfamilie“ Was schätzt er an dem Format?

Ich plane, irgendwann Kinder zu bekommen, und habe schon ganz tolle und interessante Menschen in diesem Podcast gehört, die mir eine Orientierung geben, wie zum Beispiel eine gleichberechtigte und moderne Erziehung funktioniert. Ali Can, Sozialaktivist und Autor, über „Gastfamilie“

Die Host von „Gastfamilie“ ist die Content Creatorin Ella TheBee. Im Podcast beantwortet sie mit ihren Gästinnen und Gästen Fragen wie: Wie lebt man als polyamore Familie? Was brauchen queere Kinder von ihrer Familie? Wie geht Selbstfürsorge für Eltern und wie geschlechtsoffene Erziehung?

Mein Job ist es nicht, Eltern zu sagen, dass Jungen sich nicht raufen oder Mädchen nicht zum Ballett gehen dürfen, sondern zu fragen, warum diese ganzen Dinge ein Geschlecht haben sollten und ob wir Kinder und Jugendliche nicht einfach dabei unterstützen können, das zu machen, was sie wollen, und es nicht permanent zu bewerten. Nils Pickert, Gast in „Gastfamilie“

„Gastfamilie“ stellt unvoreingenommen vielfältige Familien- und Beziehungsmodelle vor — und gibt Einblicke in die Leben der Menschen, die diese Modelle für sich entdeckt haben. Wer sich in konventionellen oder konservativen Familienverhältnissen nicht wiederfindet, könnte in „Gastfamilie“ Support finden. Das Format ist ein Podcast von „Glückskind“, dem Familienprogramm der Drogeriekette dm, und produziert wird das Format von Mit Vergnügen. Jeden zweiten Sonntag erscheint eine neue Folge.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.

@alicanglobal @EllaTheBee