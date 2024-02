PodcastPodcast | Alles Gute

„Alles Gute“: Eine bunte Mischung aus Slam Poetry, Comedy und Podcast

Die Hosts dieses Podcasts machen eigentlich Slam Poetry — und das merkt man. Die Dialoge zwischen Sandra Da Vina und Florian Wintels sind spontan und skurril, die „Fakten“ manchmal erfunden oder viel zu überspitzt dargestellt. Der Comedy-Podcast „Alles Gute“ ist zum Lachen und Kopfschütteln. Er nimmt die Zuhörenden mit in die wirre Welt der Gedanken der beiden Hosts. So führt ein Gespräch über Zeitrechnung zu Kindheitserinnerungen im Schulunterricht über die Frage, ob nun Wochen oder Minuten die Lieblingszeiteinheit sind, bis hin zum Fernseher. Genauer gesagt, zum Röhrenfernseher. Und zu der Frage, was denn nun „Röhre“ im Röhrenfernseher bedeuten könnte.



Es befand sich ein Hirsch in unserem Fernseher und der hat mit seinem Brunftschrei das Gerät betrieben, es war quasi Brunftenergie. Florian Wintels, Co-Host im Podcast „Alles Gute“

Wie kann ich mich aus unangenehmem Small Talk rauswinden? Welche Beleuchtung passt in mein Zuhause? Und wie bekomme ich Sonnenschein in meine Ohren? Auf all diese Fragen hat „Alles Gute“ Antworten. Der Podcast erscheint jeden Sonntag und ist eine private Produktion. Die ersten Folgen sind im Januar 2024 erschienen.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.