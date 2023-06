PodcastPodcast | Anekdotisch Evident

Aus dieser Body Positivity Bewegung diese Botschaft: „Akzeptiere dich doch so, wie du bist.“ Ungeachtet dessen, wie sehr ich darunter leide. Ungeachtet dessen, was mein individuelles Leiden jetzt ist. Das ist ja nicht nur ästhetischer Natur, das ist auch gesundheitlicher Natur. Und ich hab einfach einen unglaublichen Hass entwickelt auf dieses “Du musst dich unbedingt toll finden, alles muss unbedingt super sein und du darfst nicht an deinem Aussehen leiden”.