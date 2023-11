PodcastPodcast | arm & trotzdem

„arm & trotzdem“: Schweigen über Armut brechen

Mehr als 14 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut oder bedroht — das ist jede sechste in Deutschland lebende Person. Der Podcast „arm & trotzdem“ will ihnen eine Stimme geben. Am 17. Oktober, dem Internationalen Tag für die Beseitigung von Armut, sind alle fünf Folgen des erschienen. Die Hosts, Falk Schacht und Steffi Kim, sind selbst beide in Armut aufgewachsen. Das war ihnen aber lange Zeit gar nicht bewusst.

Dafür, dass wir fast jeden Tag miteinander telefonieren, ist das ein starkes Stück, dass wir das Thema Armut aus Scham so lange ausgeklammert haben. Steffi Kim, Co-Host von „arm & trotzdem“

Zwanzig Jahre lang haben Steffi Kim und Falk Schacht nicht darüber geredet, dass sie viele armutsbedingte Erfahrungen teilen. Als sie das bemerkt haben, kam die Erkenntnis: Es wird zu wenig über Armut gesprochen! Mit ihrem Podcast „arm & trotzdem“ wollten sie das ändern. In jeder der fünf Episoden ist eine Gästin oder ein Gast mit dabei, die oder der ebenfalls Armutserfahrungen gemacht hat. Wie hat sie das geprägt?

Macht Armut psychisch krank? Wer hat Schuld an Armut in Deutschland? Und warum werden viele Menschen, die sich aus der Armut herausgekämpft haben, die Angst vor der Armut trotzdem nie los? Armut ist häufig immer noch ein Tabu-Thema, Betroffene werden stigmatisiert. „arm & trotzdem“ gibt dem Thema Raum und Betroffenen aus Journalismus, Sport, Politik und Unterhaltung eine Bühne, um ihre Erfahrungen zu teilen. Der Podcast ist eine Produktion von N-JOY, ihr findet alle fünf Folgen unter anderem in der ARD-Audiothek.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem täglichen Podcast-Snack erfahrt ihr, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.