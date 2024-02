PodcastPodcast | Aus Politik und Zeitgeschichte

„Aus Politik und Zeitgeschichte“: Der Podcast zum Magazin

Die Bundeszentrale für politische Bildung führt in ihrem Magazin „Aus Politik und Zeitgeschichte“ aktuelle Debatten aus Politik, Geschichte und Gesellschaft weiter. Als Beilage der Wochenzeitung „Das Parlament“ kommen Fachleute zu Wort und nähern sich den großen Themen — auch kontrovers — an. Im Podcast zum Magazin werden diese Themen noch einmal aufgegriffen und die Expertinnen und Experten zum jeweiligen Thema berichten noch einmal selbst in O-Tönen und Interviews. Durch den Podcast führt Host Holger Klein.



Welche Rolle kann die Kirche in unserer Gesellschaft noch einnehmen? Was kann die Gesellschaft gegen rechte Gewalt tun? Und in welche Richtung könnte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk entwickeln?

Natürlich ist öffentlicher Rundfunk zeitgemäß. Der Name kommt einem etwas antiquiert vor, aber das, was sich hinter dem Konzept des Rundfunks verbirgt — zeitgemäßer geht es ja gar nicht. Es kommt ja nur darauf an, den Rundfunk mit Inhalt zu füllen. Ob der zeitgemäß ist, das ist die Frage. Christian Meier, Gast in „Aus Politik und Zeitgeschichte“

„Aus Politik und Zeitgeschichte“ liefert innerhalb der halbstündigen Folgen einen ersten Einblick in ein Thema. Wer sich dann noch tiefer damit beschäftigen möchte, findet auf der Website der Bundeszentrale für Politische Bildung auch das komplette Magazin, mit noch mehr Inhalten. „Aus Politik und Zeitgeschichte“ ist eine Produktion der Bundeszentrale für Politische Bildung und dem Podcastlabel Hauseins.

