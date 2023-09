PodcastPodcast | Betreutes Fühlen

„Betreutes Fühlen“: Ferntherapie im Podcastformat

Die beiden Hosts dieses Podcasts nehmen sich in jeder Folge ein anderes großes Thema vor, das die Menschheit bewegt. Das Konzept: Der eine ist Comedian mit Lebenserfahrung, die er reflektiert und humorvoll in die Gespräche einbringt — der andere ist Psychologe mit Doktorgrad und nimmt den wissenschaftlichen Blickwinkel ein. Die Rede ist vom Podcast „Betreutes Fühlen“ mit Atze Schröder und Dr. Leon Windscheid. Wer Atze Schröder bisher nur als prollige und oberflächliche Kunstfigur kannte, wird in diesem Podcast überrascht sein — denn in „Betreutes Fühlen“ geht es in die Tiefe. Dabei haben Atze Schröder und Leon Windscheid natürlich ihre eigenen Herangehensweisen.

Ich möchte dich kurz noch warnen. In der nächsten halben Stunde werde ich Sachen sagen, die dich total auf die Palme bringen, denn ich werde natürlich die nicht-wissenschaftliche Seite vertreten. Atze Schröder, Co-Host von „Betreutes Fühlen“

Wenn die Hosts sich über die Idee von Seelenverwandtschaft unterhalten, hört ihr schnell heraus, wer welche Rolle übernimmt: Atze Schröder ist der Romantiker, Leon Windscheid der Pragmatiker. Was ihr aber auch hört: wie die beiden Hosts im Laufe des Gesprächs mehr und mehr die jeweils andere Seite verstehen.

Ich kenne die Forschung und ich komme jetzt gleich auch zu der großen Gefahr, die darin steckt, wenn du an diese Soulmate-Sache glaubst. Aber wenn man so richtig verliebt ist, dann fühlt man dieses Soulmate-Ding. Leon Windscheid, Co-Host von „Betreutes Fühlen“

Seit vier Jahren stellen sich die Hosts in „Betreutes Fühlen“ den großen und den kleinen Fragen des Lebens. Wissenschaftliche Studien besprechen sie genauso wie persönliche Erlebnisse — und bringen am Ende beides zusammen. Es geht um Gefühle wie Hoffnung und Reue, wie sie entstehen und wie wir mit ihnen umgehen. Und es wird ganz lebenspraktisch, wenn die Hosts sich fragen, wie wir am besten Grenzen setzen und wie wir es schaffen, sorgenvolle Gedankenkarusselle zu stoppen.

