PodcastPodcast | Boys Club

Dass die Affäre um Julian Reichelt ausgerechnet bei der BILD passiert, ist kein Zufall. In diesem Podcast sprechen wir mit vielen Menschen, die Einblicke in das Innere von Bild und Axel Springer geben. Mit Menschen, die mit dieser Macht in Berührung kommen, sie für sich nutzen und an ihr zerbrechen. Und auch mit Menschen, die diese Macht infrage stellen. Es geht um Größenwahn und Grenzenlosigkeit. Um Kompliz:innenschaft und Verantwortung. Es geht darum, wer gehört und wer zum Schweigen gebracht wird.