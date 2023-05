PodcastPodcast | Claudia Kemfert empfiehlt Lage der Nation

Was hört Claudia Kemfert?

Wer sich für die Energiewende interessiert, kommt an Claudia Kemfert nicht vorbei. Die Energieexpertin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung ist unermüdlich in Talkshows und Nachrichtensendungen unterwegs, um über den Atomausstieg, LNG-Terminals oder die Gaskrise zu informieren. Mit „Kemferts Klima-Podcast“ hat sie beim MDR außerdem ein eigenes Podcastformat. Als Wissenschaftlerin hört sie — wenig überraschend — besonders gerne Wissenschaftspodcasts. detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew hat sie auf der Leipziger Buchmesse allerdings einen Politikpodcast ans Herz gelegt:

Den höre ich wirklich gerne und auch schon sehr, sehr lange, weil er sehr substanziell, sehr tief die aktuellen politischen Themen beleuchtet. Claudia Kemfert empfiehlt den Podcast „Lage der Nation“

Die „Lage der Nation“ ist einer der erfolgreichsten Podcastformate in Deutschland. Einmal wöchentlich tauchen Journalist Philip Banse und Jurist Ulf Buermeyer tief in die aktuell wichtigsten Themen aus Politik und Gesellschaft ein. Sie legen den Finger in die Wunde, erklären Hintergründe und schlagen vor, wie es besser gehen kann. Vom Selbstbestimmungsgesetz über die Wahlen in der Türkei bis zur Frage, wo es eigentlich hakt beim Windkraftausbau in Deutschland:

10h – also quasi zehnfache Höhe der Rotorspitze an der höchsten Position Abstand zur Wohnbebauung – da bleibt halt einfach Bayern windkraftfrei. Ulf Buermeyer in der Lage-Sonderfolge zum Windkraftausbau in Deutschland

