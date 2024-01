PodcastPodcast | CRE

„CRE“: Was machen eigentlich die Nerds?

2005 ist „Chaosradio Express“ als einer der ersten Podcasts in Deutschland gestartet. Niemand wusste so genau, wie das mit dem Podcasten eigentlich funktioniert. Daran, mit Podcasts Geld zu verdienen, war überhaupt nicht zu denken. Und so war „Chaosradio Express“ eher als Begleitmaterial im Internet zur regelmäßigen Radiosendung „Chaosradio“ gedacht. In „Chaosradio Express“ wurden Updates aus dem Chaos Computer Club geliefert und die neueste Technik besprochen.



2011 hat sich dann „CRE“ vom Chaosradio getrennt. Neben einem neuen Sounddesign wurde der Name von Chaosradio Express auf „CRE“ gekürzt. Seitdem sind auch die Inhalte des CCC etwas weniger präsent, auch wenn der Hosts Tim Pritlove weiter eng mit dem Verein verbunden ist. Mittlerweile erscheinen in unregelmäßigen Abständen monothematische Sendungen, in denen ein ausgesuchtes Thema mit einer Expertin oder einem Experten besprochen wird. Was bleibt: nerdige Tiefe. Da geht es dann um Stadtplanung, Rollenspiele oder das perfekte Brot.

Man kann auch gutes, sehr bekömmliches Hefebrot backen. Wenn man darauf achtet, dass die Hefemenge in einem gewissen Rahmen bleibt. Lutz Geißler, Gast beim „CRE“ über Brot

Wie ist eigentlich die Sendung mit der Maus entstanden? Wie funktionieren künstliche neuronale Netze? Und wie kann man gehörlosen Menschen ihr Gehör zurückgeben? Wer sich intensiv mit ausgefallenen Themen beschäftigen will, wird im Archiv mit Sicherheit fündig. Neue Folgen erscheinen mittlerweile nur noch ein- bis zweimal pro Jahr, ihr könnt aber auf alle alten Folgen zurückgreifen, die teilweise bis zu vier Stunden lang sind.

Lust auf Podcasts — in fünf Minuten

