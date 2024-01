PodcastPodcast | CUT – Das Silvester, das uns verfolgt

„CUT — Das Silvester, das uns verfolgt“

Silvester ist für viele ein Tag, an dem zurückgeblickt wird auf das vergangene Jahr. Es werden Vorsätze und Pläne für das neue Jahr geschmiedet. Außerdem ist es für viele ein Tag, den sie mit ihren Liebsten verbrinen — in kleiner Runde oder auf einer gräßeren Party. In Köln war das Silvester im Jahr 2015 ein Tag, der einen Riss in der Gesellschaft erzeugt hat. Und er reißt immer weiter auf. Auf dem Platz zwischen Kölner Dom und Hauptbahnhof haben Tausende Menschen den Jahreswechsel gefeiert. Aber plötzlich ist die Stimmung gekippt. Mehr als 600 Frauen waren sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Überwiegend von jungen Männern, die zu dem Zeitpunkt noch nicht lange in Deutschland gelebt haben. Das hat in Deutschland eine politische Debatte über Migration angeheizt.

Wer gehört dazu und wer nicht, wen lassen wir rein und wer muss draußen bleiben? Borhan Akid, Co-Host von „CUT — Ein Silvester, das uns verfolgt“

Wie hat die verhängnisvolle Silvesternacht in Köln das Leben in Deutschland verändert? Und wie hat diese Nacht das Denken über Zugehörigkeit und Migration geprägt? Die Hosts von „CUT“, Borhan Akid und Carolin Bredendiek, gehen im fünfteiligen Doku-Podcast „CUT — Das Silvester, das uns verfolgt“ des WDR auf Spurensuche. In den einzelnen Folgen geht es unter anderem um die Aufarbeitung der Tatnacht in den Medien, um das Frauenbild der Täter und darum, wie sich Pegida und AfD die Angst vor den „fremden, jungen Männern“ zunutze gemacht haben.

Lust auf Podcasts – in fünf Minuten

Mit dem „PodcastPodcast“ holen wir euch raus aus eurer eigenen Bubble. In unserem Podcast-Snack erfahrt ihr jeden Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, was es auf dem Markt Neues gibt, welcher Podcast auch nach vielen Jahren noch hörenswert bleibt und welche Produktion gerade „in aller Ohren ist“. Wer den „PodcastPodcast“ hört, kann mitreden am Podcast-Stammtisch. Abonniert einfach den „PodcastPodcast“ auf der Plattform eurer Wahl, um keinen Tipp mehr zu verpassen.